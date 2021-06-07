Россиянам рассказали, как избавиться от рекламы по телефону. Об этом
Гендректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал в интервью агентству о способах борьбы с назойливыми рекламными сообщениями.
«Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам не интересны или уже не актуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки», — рассказал Щельцин.
Если же звонки и сообщения продолжаются, то гражданин вправе пожаловаться на рассылку в ФАС.
Специалист рассказал, что для этого достаточно отправить текст сообщения или номер нежелательного телефона в специальный сервис ФАС.
Также Щельцин отметил, что необходимо контролировать всплывающие сообщения от приложений. Социальные сети и мессенджеры могут присылать рекламу и с помощью уведомлений отслеживать местоположение абонента. В этом случае всплывающие уведомления от ненужных приложений надо отключить.
Для уменьшения рекламы на сайтах также можно использовать специальные приложения-блокировщики.