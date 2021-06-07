Россиян предупредили о дождливой, но теплой погоде

Россиян предупредили о дождливой, но теплой погоде. Соответствующий прогноз на ближайшие дни сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости.

Россиян предупредили о дождливой, но теплой погоде. Соответствующий прогноз на ближайшие дни сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости.

Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России. При этом в центре установится дождливая, но теплая погода. Днем будет до +25 градусов. Тепло также будет сохраняться и ночью.

«Не исключены и сильные осадки, но пока они не прогнозируются. При такой обстановке существует вероятность быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа», — добавил Роман Вильфанд.