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Ректор радиоуниверситета на федеральном канале рассказал о вузовском центре зондовой микроскопии
Ректор рязанского радиоуниверситета Михаил Чиркин рассказал об особенностях организации научных исследований в РГРТУ на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ».

Ректор рязанского радиоуниверситета Михаил Чиркин рассказал на федеральном телеканале «Вместе РФ» о научных исследованиях в РГРТУ.

По его словам, в вузе существует региональный центр зондовой микроскопии, который оснащен высокотехнологичным оборудованием: атомно-силовыми микроскопами, оптическим ближним микроскопом, современным электронным микроскопом с рентгеновским анализатором и «еще разнообразным аналитическим оборудованием».

По словам Чиркина, вуз за свой счет закупил стенды для испытаний, микромеханических датчиков угловой скорости и ускорений. Однако оснащение центра требует определенных затрат со стороны вуза.

«Просто так закупить новую технику, особенно измерительную высокочувствительную, недостаточно. Нужно подготовить соответствующим образом помещение… Приходиться размещать оборудование на соответствующих бетонных подушках, это дополнительные затраты, которые несет университет», — подчеркнул ректор РГРТУ.

Михаил Чиркин отметил, что есть специальные устройства, которые нуждаются в обеспечении микроклимата в лаборатории.

«Если все это не сделать, то приобретение пусть даже самого суперсовременного оборудования для университета превратится в подарок этому университету позолоченного ускорителя с которым все равно никто не знает, что делать и все его боятся включать», — заключил Чиркин.