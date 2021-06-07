Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение
Региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 6 июня, на сайте ведомства.
Региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 6 июня, на сайте ведомства.
В понедельник, 7 июня, в регионе ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Рязанцев призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.