Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 6 июня, на сайте ведомства.

Региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 6 июня, на сайте ведомства.

В понедельник, 7 июня, в регионе ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Рязанцев призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.