\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
21°
Втр, 08
22°
Срд, 09
23°
ЦБ USD 72.93 -0.34 08/06
ЦБ EUR 88.65 -0.1 08/06
Нал. USD 72.65 / 73.35 17:10
Нал. EUR 88.55 / 89.05 17:10
Новости
Публикации
Рязанцы назвали самые убитые дороги в городе
В Рязани есть одна нескончаемая тема для обсуждений — р...
Вчера 18:40
4 244
Рязанский застройщик сэкономил на материалах и потребовал плату за воз...
Дольщику необходимы свободные деньги. Площадь квартиры...
5 июня 12:07
8 326
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
2 июня 13:29
1
8 523
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
2 июня 11:34
1
4 636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция прокомментировала ДТП с участием пешеходов на улице Циолковского
В результате аварии пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Одной из пострадавших оказалась 48-летняя женщина. Личность второго пешехода устанавливается.

Полиция прокомментировала ДТП с участием пешеходов на улице Циолковского. В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности аварии.

В понедельник 7 июня, в 13:30, в Рязани на улице Циолковского водитель «ГАЗели» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Также в пресс-службе уточнили, что одной из пострадавших оказалась 48-летняя женщина. Личность второго пешехода устанавливается.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.