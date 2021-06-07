Полиция прокомментировала ДТП с участием пешеходов на улице Циолковского

В результате аварии пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Одной из пострадавших оказалась 48-летняя женщина. Личность второго пешехода устанавливается.

Полиция прокомментировала ДТП с участием пешеходов на улице Циолковского. В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности аварии.

В понедельник 7 июня, в 13:30, в Рязани на улице Циолковского водитель «ГАЗели» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Также в пресс-службе уточнили, что одной из пострадавших оказалась 48-летняя женщина. Личность второго пешехода устанавливается.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.