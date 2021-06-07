Под Рязанью загорелась хозпостройка

В воскресенье, 6 июня, в поселке Павловка Спасского района загорелась хозпостройка. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В воскресенье, 6 июня, в поселке Павловка Спасского района загорелась хозпостройка. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 16:00. Пожар удалось локализовать в 16:46.

В ведомстве отметили, что здание не эксплуатируется, поэтому пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

На место выезжали три пожарные машины и восемь человек.