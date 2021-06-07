«Почта России» рассказала о выгодной акции на подписку

С 7 по 17 июня 2021 года рязанцы могут подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. «Почта России» совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки почти на 2 000 газет и журналов.
Каталог «Почты России» насчитывает пять тысяч изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. «Почта России» доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах страны.
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях рязанской области, на
Оформить подписку можно для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» «