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На пяти улицах Рязани отключат горячую воду
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

На пяти улицах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

Со вторника, 8 июня, по 21 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

  • улица Октябрьский городок, дома №№ 33 (детский сад №24), 35, 36, 39, 40, 43;
  • поселок. Керамзавода, дома №№ 25-а (детский сад №29), 8-а (школа №22), 21-а, 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;
  • улица Кирпичный завод, дома №№ 14, 14/1, 15;
  • улица Пугачева, дома №№ 3, 7, 7-а;
  • улица Разина, дом №2.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.