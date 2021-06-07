Москвич ограбил рязанский магазин и местную жительницу

Житель Зарайска ограбил рязанку, отобрав у нее сотовый телефон. После этого он украли из магазина еду и одежду на 1000 рублей. Москвича передали полиции для дальнейших разбирательств.

Москвич ограбил рязанский магазин и местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардиии.

В пятницу, 4 июня, в торговом центре на Восточной окружной сработала «тревожная кнопка». Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина похитил из магазина одежду и еду на сумму более 1000 рублей.

Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель Зарайска.

Также у мужчины нашли сотовый телефон. Сотрудники Росгвардии выяснили, что незадолго до кражи в магазине, в этом же районе неизвестный мужчина с применением силы похитил у местной жительницы аналогичный сотовый телефон. Полицейские установили, что телефон принадлежит рязанке.

Москвича передали полиции для дальнейших разбирательств.