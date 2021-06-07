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Митрополит Марк заявил, что не собирается прививаться от ковида
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не собирается прививаться от ковида. Об этом он заявил в эфире «Епархиального радио».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не собирается прививаться от ковида. Об этом он заявил в эфире «Епархиального радио».

Марк отметил, что пока не собирается прививаться от коронавируса, так как у него уже выработались антитела.

«Я не вижу смысла для себя», — подчеркнул владыка.

Также он не стал рекомендовать или отговаривать желающий сделать прививку.

«Это вопрос индивидуальный. Есть люди, которым нельзя прививаться. Есть люди, которые испытывали разный опыт. Мне рассказывали, когда один человек… после второй прививки заболел и умер. Есть люди, которые очень легко перенесли прививку», — отметил Марк.