Казанского стрелка задержал безоружный полицейский, проезжавший мимо

Казанского стрелка задержал безоружный майор полиции Ленар Мусин, который находился в отпуске. Мусин в день трагедии отвез ребенка в школу и поехал на автомойку. Когда полицейский проезжал мимо школы, он услышал взрыв в школе.

Казанского стрелка задержал безоружный майор полиции Ленар Мусин, который находился в отпуске. Об этом сообщает « Бизнес Online ».

Мусин в день трагедии отвез ребенка в школу и поехал на автомойку. Когда полицейский проезжал мимо школы, он услышал взрыв в школе. После этого Мусин увидел на крыльце двух мужчин, один из которых был ранен.

Они рассказали полицейскому о произошедшем. Мусин начал кричать в окна, чтобы все закрылись в кабинетах. После он вернулся к зданию с силовиками, когда из него выходил стрелок Ильназ Галявиев. Так как тот находился без маски и оружия, полицейские не сразу поняли, кто перед ними.

Однако Мусин попросил силовиков направить на него оружие. Тогда Ильназ Галявиев поднял руки и признался, что стрелял. Мусин скрутил подростка, уложил на ступеньки и попросил надеть на него наручники.