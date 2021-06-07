На Солотчинском шоссе образовалась пробка из-за массового ДТП

На Солотчинском шоссе образовалась пробка из-за массового ДТП. Соответствующее видео в понедельник, 7 июня, опубликовали в соцсетях. Предположительно столкнулись «ГАЗель» и четыре легковушки. На месте работает скорая и полиция. От поворота на «Окскую жемчужину» до моста через Оку образовалась пробка в сторону Рязани.