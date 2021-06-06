В Рязанской области ожидается гроза с градом
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах в Рязанской области. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства в воскресенье, 6 июня.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах в Рязанской области. Оно опубликовано на официальном
В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 6 июня, на территории региона ожидается гроза, град. При грозе возможно усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Жителей области просят быть внимательными и осторожными.