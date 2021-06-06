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В Рязанской области от СOVID-19 за неделю умерли 18 человек
По данным федерального оперштаба на утро 6 июня, за сутки от коронавируса умерли еще два жителя области. Всего за время пандемии скончались 546 рязанцев.

По данным федерального оперштаба на утро 6 июня, за сутки от коронавируса умерли еще два жителя области. Всего за время пандемии скончались 546 рязанцев.

За сутки зафиксировали 50 новых случаев СOVID-19, выздоровели 48. Всего с начала пандемии в области заболели 29 567 человек, вылечились 28 063 жителей региона.

За неделю с 31 мая по 6 июня в регионе зафиксировали 301 случай заражения СOVID-19, выздоровели 272 рязанца, скончались 18.