В Рязанской области 7 июня ожидаются грозы
В Рязанской области в понедельник, 7 июня, прогнозируют грозы. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 7 июня, прогнозируют грозы. Об этом сообщается на
Температура воздуха по области ночью составит +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь (до 5 мм), местами гроза.
Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.