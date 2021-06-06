\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
21°
Втр, 08
22°
Срд, 09
23°
ЦБ USD 72.93 -0.34 08/06
ЦБ EUR 88.65 -0.1 08/06
Нал. USD 72.65 / 73.35 17:10
Нал. EUR 88.55 / 89.05 17:10
Новости
Публикации
Рязанцы назвали самые убитые дороги в городе
В Рязани есть одна нескончаемая тема для обсуждений — р...
Вчера 18:40
4 175
Рязанский застройщик сэкономил на материалах и потребовал плату за воз...
Дольщику необходимы свободные деньги. Площадь квартиры...
5 июня 12:07
8 301
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
2 июня 13:29
1
8 501
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
2 июня 11:34
1
4 623
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани завершился конкурс по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021»
В Рязани в субботу, 5 июня, прошла церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Экипажам-победителям вручили награды и ценные призы.

В Рязани в субботу, 5 июня, прошла церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Об этом сообщается на сайте мэрии.

В ней приняли участие начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майор Павел Молчанов, зампредседателя Правительства области Роман Петряев, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководство 43 Центра боевого применения и переучивания летчиков дальней авиации, организаторы и участники конкурса.

Экипажам-победителям вручили награды и ценные призы. Команду Южного военного округа, которая выиграла общекомандный зачет, наградили переходящим кубком Всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». Призеры войдут в состав сборной и представят РФ на Армейских международных играх.

Во Всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики состязались в физической подготовке, визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации и боевом применении.

У экипажей истребительной авиации был отдельный элемент — воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.