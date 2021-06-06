В Рязани завершился конкурс по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021»

В Рязани в субботу, 5 июня, прошла церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Экипажам-победителям вручили награды и ценные призы.

В Рязани в субботу, 5 июня, прошла церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Об этом сообщается на сайте мэрии.

В ней приняли участие начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майор Павел Молчанов, зампредседателя Правительства области Роман Петряев, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководство 43 Центра боевого применения и переучивания летчиков дальней авиации, организаторы и участники конкурса.

Экипажам-победителям вручили награды и ценные призы. Команду Южного военного округа, которая выиграла общекомандный зачет, наградили переходящим кубком Всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». Призеры войдут в состав сборной и представят РФ на Армейских международных играх.

Во Всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики состязались в физической подготовке, визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации и боевом применении.

У экипажей истребительной авиации был отдельный элемент — воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.