В Пронском районе фура столкнулась с легковушкой

На повороте к Новомичуринску в Пронском районе в субботу, 5 июня, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Фура зацепила и подмяла под себя легковушку.

На повороте к Новомичуринску в Пронском районе в субботу, 5 июня, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария случилась около 13:00. Легковой автомобиль Chevrolet не разъехался с грузовиком Scania, который поворачивал в сторону Новомичуринска. Фура задела и подмяла под себя иномарку.

Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника аварии.