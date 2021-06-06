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В полиции рассказали об инциденте с экипажем ДПС в Дягилеве
В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Рязанской области.

В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж ДПС в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

«Информация о нападении на сотрудников полиции, опубликованная в соцсетях и нескольких информационных агентствах Рязанской области, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

В полиции пояснили, что экипаж ДПС осуществлял повседневную профилактическую работу. Нарушений со стороны сотрудников полиции допущено не было.

Лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции, привлечены к ответственности.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о конфликте группы местных жителей, предположительно цыган, с сотрудниками ДПС.