В полиции рассказали об инциденте с экипажем ДПС в Дягилеве

В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Рязанской области.

В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж ДПС в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

«Информация о нападении на сотрудников полиции, опубликованная в соцсетях и нескольких информационных агентствах Рязанской области, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

В полиции пояснили, что экипаж ДПС осуществлял повседневную профилактическую работу. Нарушений со стороны сотрудников полиции допущено не было.

Лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции, привлечены к ответственности.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о конфликте группы местных жителей, предположительно цыган, с сотрудниками ДПС.