В полиции рассказали об инциденте с экипажем ДПС в Дягилеве
В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Рязанской области.
В рязанской полиции опровергли факт нападения группы людей на экипаж ДПС в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.
«Информация о нападении на сотрудников полиции, опубликованная в соцсетях и нескольких информационных агентствах Рязанской области, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.
В полиции пояснили, что экипаж ДПС осуществлял повседневную профилактическую работу. Нарушений со стороны сотрудников полиции допущено не было.
Лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции, привлечены к ответственности.
Напомним, ранее очевидцы рассказали о конфликте группы местных жителей, предположительно цыган, с сотрудниками ДПС.