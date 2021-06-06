В Подмосковье «Жигули» влетели под электричку, три человека погибли

В Подмосковье «Жигули» влетели под электричку, три человека погибли на месте. Смертельная авария произошла на переезде около станции «Запрудня» Савеловского направления в Талдомском районе.

В Подмосковье в воскресенье, 6 июня, электропоезд раздавил легковушку, погибли трое. Смертельная авария произошла на переезде около станции «Запрудня» Савеловского направления в Талдомском районе, сообщает МК.

Машину замяло под платформу, удар был такой силы, что опоры не выдержали: три секции через несколько минут обрушились.

Трагедия произошла в 6:40. Водитель легковушки решил проехать на запрещающий сигнал светофора. Машинист электрички заметил нарушителя и предпринял экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Двух людей выбросило из машины и разорвало на части.

Следователи, установили, что в машине было трое человек. Тело третьего погибшего, вероятно, зажало в останках кузова. Личности погибших устанавливают.

Члены локомотивной бригады и пассажиры электропоезда не пострадали.