В ГИБДД разработали правила скрытого надзора за дорожными нарушениями

МВД подготовило проект приказа о скрытом надзоре, который разрешает сотрудникам ГИБДД фиксировать такие правонарушения, как опасное вождение и разговор по телефону за рулем. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД подготовило проект приказа о скрытом надзоре, он разрешает сотрудникам ГИБДД фиксировать такие правонарушения, как опасное вождение и разговор за рулем по телефону. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие скрытый надзор, не обязаны быть в форме. В этом случае они не смогут останавливать водителей и оформлять правонарушения, а должны передать сведения о нарушителе другим нарядам.

При этом инспекторы в форме при скрытом надзоре на патрульном автомобиле без опознавательных знаков смогут по закону самостоятельно исполнять административные действия.