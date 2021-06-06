В ГИБДД разработали правила скрытого надзора за дорожными нарушениями

МВД подготовило проект приказа о скрытом надзоре, он разрешает сотрудникам ГИБДД фиксировать такие правонарушения, как опасное вождение и разговор за рулем по телефону. Документ
В проекте сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие скрытый надзор, не обязаны быть в форме. В этом случае они не смогут останавливать водителей и оформлять правонарушения, а должны передать сведения о нарушителе другим нарядам.
При этом инспекторы в форме при скрытом надзоре на патрульном автомобиле без опознавательных знаков смогут по закону самостоятельно исполнять административные действия.
Ранее замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал