В Дягилеве группа местных жителей напала на экипаж ДПС
В Дягилеве группа местных жителей напала на экипаж ДПС. Видео опубликовали очевидцы. По словам автора поста, инцидент произошел на улице Центральной в субботу, 5 июня.
В рязанском поселке Дягилево группа людей, предположительно, цыган, перегородила дорогу сотрудникам ДПС. Видео опубликовали очевидцы в
По словам автора поста, инцидент произошел на улице Центральной.
«При остановке патруля ДПС данные лица начали открывать задние двери, вытащили личные вещи и фуражку сотрудника. После этого я начал запись видео», — написал рязанец.