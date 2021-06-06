Умер грузинский и советский режиссер Резо Габриадзе

Грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня.

Грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. О его смерти сообщил Первый канал Грузинского телевидения.

Габриадзе родился в Кутаиси в 1936 году. Он является сценаристом более чем к 30 известным фильмам: «Мимино», «Кин-дза-дза!» и других. В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

За свою жизнь Габриадзе получил множество премий, был награжден Государственной премией СССР, премиями «Ника», «Триумф», «Золотая маска». Кроме того, он занимался скульптурой и живописью.