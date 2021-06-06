Ученые выявили риск появления аутоимунного синдрома после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция может вызвать развитие синдрома Гийена — Барре. Об этом сообщает
Один из авторов статьи Алекс Рихтнер пришел к выводу, что антитела, которые вырабатывает организм после коронавируса, похожи на те, которые вызывают аутоимунные болезни кожи и сердца.
Первые симптомы заболевания Гийена — Барре — онемение ступней и кистей рук, слабость и боли в мышцах, проблемы с координацией. Такие же признаки отметили участники исследования, которые перенесли COVID-19 в легкой и тяжелой формах.
Синдром Гийена — Барре впервые описали в 1916 году французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре. Это отрая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, для нее характерны вялые парезы и нарушения чувствительности.