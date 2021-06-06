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Россиянам назвали пять низкокалорийных сладостей
Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар перечислила топ-5 сладостей, которые наиболее безвредны для здоровья и фигуры. Об этом она рассказала РИА Новости.

Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар перечислила топ-5 сладостей, которые наиболее безвредны для здоровья и фигуры. Об этом она рассказала РИА Новости.

На пятое место здорового рейтинга эксперт определила шоколад без сахара с содержанием какао-бобов 99%. По словам Гончар, две-три дольки такого шоколада в день могут позволить себе даже те, кто худеет.

На четвертое место диетолог поместила пастилу, мармелад и зефир, так как в этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира.

Гончар рассказала, что далее в ее рейтинге располагаются сухофрукты: курага, чернослив, инжир. Их гликемический индекс достаточно высок — более 50, поэтому бесконтрольно есть их не следует.

«На второе место можно поставить сладкие фрукты с гликемическим индексом более 50-60. Это бананы, виноград, хурма, персики, дыни, черешня, вишня. Несмотря на относительно кислый вкус, в вишне много простых сахаров, поэтому она в группе сладких», — отметила врач.

Лидером рейтинга полезных сладостей Гончар назвала менее сладкие фрукты: яблоки, мандарины, киви, апельсины и грейпфруты.