Netflix купит фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке

Американская компания Netflix заинтересована в покупке фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке. Об этом написала сама Собчак в комментариях к посту в Instagram.

Американская компания Netflix заинтересована в покупке фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке. Об этом написала сама Собчак в комментариях к посту в Instagram.

«Кстати, „Нетфликс“ берут наш фильм про маньяка. Который так тебя „не по-старчески“ задел. Так что поздравь», — написала телеведущая в комментариях к посту на странице писателя и ведущего Сергея Минаева.

Напомним, в марте Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, который вышел на свободу после 17 лет заключения. Он отбывал срок за то, что четыре года держал в заточении и насиловал двух девушек, на тот момент несовершеннолетних.

После выхода фильма многие осудили Собчак за то, что выпускать подобные интервью этически недопустимо.