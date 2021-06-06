Крупный пожар в медпункте Клепиковского района тушили всю ночь

Крупный пожар в селе Тюково Клепиковского района продолжался до утра. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС в воскресенье, 6 июня.

Крупный пожар в селе Тюково Клепиковского района продолжался до утра. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС в воскресенье, 6 июня.

Сообщение о возгорании поступило в 2:31. Только к 6:00 пожар ликвидировали. На место выезжали девять единиц техники, работали 19 человек.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее фото и видео с места ЧП появилось в соцсетях.