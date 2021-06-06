В День русского языка «Яндекс» выпустил список рязанских диалектизмов

Ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, «Яндекс» составил карту слов, употребляемых в регионах России. В том числе специалисты выделили слова, характерные для Рязанской области.

Ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, « Яндекс » составил карту слов, употребляемых в регионах России. В том числе специалисты выделили слова, характерные для Рязанской области.

На основе статей и комментариев на платформе «Яндекс.Дзен» проанализировал лексику, используемую людьми из разных субъектов страны. Совместно с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова РАН специалисты отобрали самые интересные слова и выражения.

Исследование охватило 11 миллиардов словоупотреблений. В список вошли слова, которые в регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем. Обычно выражения встречаются сразу в нескольких, чаще соседних регионах.

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — рассказали авторы проекта.

Для Рязанской области выделили следующие диалектизмы:

Буробить — бормотать, говорить ерунду.

Домотаться — придраться.

Обплеваться — испытать или выразить крайнее недовольство.

Озолотеть — разбогатеть, озолотиться.

Озоровать — озорничать, баловаться.

Пережарка — овощи, пассерованные для супа.

Стерка — ластик, резинка.