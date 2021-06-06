В День русского языка «Яндекс» выпустил список рязанских диалектизмов

Ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, «
На основе статей и комментариев на платформе «Яндекс.Дзен» проанализировал лексику, используемую людьми из разных субъектов страны. Совместно с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова РАН специалисты отобрали самые интересные слова и выражения.
Исследование охватило 11 миллиардов словоупотреблений. В список вошли слова, которые в регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем. Обычно выражения встречаются сразу в нескольких, чаще соседних регионах.
«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — рассказали авторы проекта.
Для Рязанской области выделили следующие диалектизмы:
Буробить — бормотать, говорить ерунду.
Домотаться — придраться.
Обплеваться — испытать или выразить крайнее недовольство.
Озолотеть — разбогатеть, озолотиться.
Озоровать — озорничать, баловаться.
Пережарка — овощи, пассерованные для супа.
Стерка — ластик, резинка.