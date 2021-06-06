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Братьям из Рыбного, которых избивала мать, нашли новую семью
Мальчикам 2019 и 2020 года рождения, которых отобрали у матери в Рыбном, нашли приемную семью. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Мальчикам 2019 и 2020 года рождения, которых отобрали у матери в Рыбном, нашли приемную семью. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Она отметила, что их биологическая мать сейчас лишена родительских прав и находится под следствием за истязание детей и неисполнение родительских обязанностей.

«Сразу после этого мальчики попали в детскую областную клиническую больницу, а затем в рязанский Дом ребенка, где медики и воспитатели сделали все, чтобы дети стали здоровыми, смогли полноценно расти и развиваться и забыли все то плохое, что с ними произошло, — написала Евдокимова. — Теперь у них все хорошо. Приемные родители очень полюбили мальчишек, а любовь, как известно, способна творить чудеса».

Напомним, малолетних детей забрали из семьи 19 января 2021 года, на одном из них были следы побоев. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В том, кто же на самом деле избил ребенка, разбирались с помощью детектора лжи.