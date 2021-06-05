Жительница Рязанской области сбила выбежавшего на трассу лося

Жительница Рязанской области сбила выбежавшего на трассу лося. ДТП произошло в Касимовском районе. Водитель пострадала.

Девушка на Ford Focus в Касимовском районе наехала на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. ДТП произошло в пятницу, 4 июня, около 21:20, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

На 244-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов 25-летняя жительница Пителинского района, управляя автомобилем Ford Focus, по предварительной информации, сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

В результате происшествия водитель получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.