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В Туве опрокинулся грузовик с 20 людьми, водитель скрылся с места ДТП
В Туве опрокинулся грузовик с 20 людьми, водитель скрылся с места ДТП. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе двое детей.

В таежной местности на территории Чаа-Хольского района Республики Тува произошла авария с грузовиком ГАЗ-3307. Об этом в субботу, 5 июня, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

В кузове грузовика ехали 20 человек, в том числе пять детей от 4 до 12 лет. Среди пострадавших двое детей. Некоторым участникам ДТП оказали разовую медпомощь, остальных госпитализировали. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомашины, 38-летний местный житель, скрылся с места происшествия. Его разыскали и задержали на одной из чабанских стоянок.

По данным телеграм-канала Life Shot, все люди в грузовике — родственники. Раз в год они приезжают в Чаа-Хольский район из разных городов и едут молиться. Так как в той местности плохая дорога, из своих машин жители пересели в грузовик. При подъеме в гору машина не выдержала нагрузки.