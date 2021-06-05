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В Петербурге с балкона горящей квартиры спасли двух детей и женщину
В Санкт-Петербурге на улице Стачек загорелась квартира, пожарные спасли трех человек с балкона: двух детей и женщину. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

В Санкт-Петербурге на улице Стачек загорелась квартира, пожарные спасли трех человек с балкона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС города.

Загорелась квартира на 4 этаже. Пожарные спасли с балкона двух детей и женщину. В 13:03 ликвидировали открытое горение. Всего из здания эвакуировали 15 человек.

Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях. По предварительным данным, в соседней квартире загорелся аккумулятор от электросамоката, который стоял на зарядке.