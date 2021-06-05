В Рыбновском районе обнаружили бешеную кошку
В деревне Рыбновского района обнаружили кошку, зараженную бешенством. Об этом сообщается на сайте областной ветлаборатории.
В деревне Рыбновского района обнаружили кошку, зараженную бешенством. Об этом сообщается на
В отдел вирусологических исследований лаборатории 1 июня из деревни Чурилково Рыбновского района доставили труп кошки для проведения исследования на вирус бешенства.
Методом флуоресцирующих антител в теле обнаружили рабический антиген. Ветеринары установили диагноз бешенство.