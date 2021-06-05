В рязанской полиции прокомментировали инцидент с припаркованной на газоне машиной
В полиции прокомментировали инцидент с припаркованным на газоне внедорожником возле гипермаркета «Глобус» в Рязани. Личность владельца автомобиля установлена.
В полиции прокомментировали инцидент с припаркованным на газоне внедорожником возле гипермаркета «Глобус» в Рязани.
«По данному факту проводится проверка. Личность владельца автомобиля установлена. Нарушителю грозит административная ответственность», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, ранее очевидцы опубликовали фото нарушителя в соцсетях.