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В рязанской полиции прокомментировали инцидент с припаркованной на газоне машиной
В полиции прокомментировали инцидент с припаркованным на газоне внедорожником возле гипермаркета «Глобус» в Рязани. Личность владельца автомобиля установлена.

В полиции прокомментировали инцидент с припаркованным на газоне внедорожником возле гипермаркета «Глобус» в Рязани.

«По данному факту проводится проверка. Личность владельца автомобиля установлена. Нарушителю грозит административная ответственность», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ранее очевидцы опубликовали фото нарушителя в соцсетях.