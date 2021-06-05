В Рязанской области от коронавируса скончались еще четверо

Еще четыре жителя Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 5 июня.

Еще четыре жителя Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 5 июня.

Всего за время пандемии в регионе умерли 544 жителя. За сутки зафиксировали 51 новый случай заражения. Всего коронавирусом заболели 29 517 рязанцев.

Выздоровели еще 46 человек. Всего с начала пандемии вылечились 28 015 жителей Рязанской области.