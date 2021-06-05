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В Рязанской области 6 июня потеплеет до +23 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 6 июня, днем воздух прогреется до 18…23 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит +9…14 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 6 июня, днем воздух прогреется до 18…23 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит +9…14 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь, днем местами ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать12-17 м/с.