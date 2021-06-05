В рязанском транспорте начали информировать жителей о мошенниках
Полицейские стали информировать жителей Рязанской области о мошенниках с помощью аудиороликов. Также полицейские задействовали визуализацию: разместили объявления, плакаты, баннеры и видеоролики на стендах рязанских предприятий и рекламных щитах.
Полицейские стали информировать жителей Рязанской области о мошенниках с помощью аудиороликов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Кроме профилактической работы, сотрудники полиции используют аудиовизульные технологии. Предупреждающие аудиоролики звучат в общественном транспорте: маршрутных такси, автобусах, троллейбусах.
Также полицейские задействовали визуализацию: разместили объявления, плакаты, баннеры и видеоролики на стендах рязанских предприятий и рекламных щитах.
Главное правило, которое просят соблюдать жителей, — никому никогда не называть реквизиты банковской карты! В полиции предупреждают: сотрудники безопасности банка никогда не звонят по поводу проблем со счетом.