В рязанском транспорте начали информировать жителей о мошенниках

Полицейские стали информировать жителей Рязанской области о мошенниках с помощью аудиороликов. Также полицейские задействовали визуализацию: разместили объявления, плакаты, баннеры и видеоролики на стендах рязанских предприятий и рекламных щитах.

Полицейские стали информировать жителей Рязанской области о мошенниках с помощью аудиороликов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме профилактической работы, сотрудники полиции используют аудиовизульные технологии. Предупреждающие аудиоролики звучат в общественном транспорте: маршрутных такси, автобусах, троллейбусах.

Также полицейские задействовали визуализацию: разместили объявления, плакаты, баннеры и видеоролики на стендах рязанских предприятий и рекламных щитах.

Главное правило, которое просят соблюдать жителей, — никому никогда не называть реквизиты банковской карты! В полиции предупреждают: сотрудники безопасности банка никогда не звонят по поводу проблем со счетом.