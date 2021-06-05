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В Рязани застройщик сэкономил на материалах и увеличил цену квартиры за возросший метраж
Житель Рязани рассказал РЗН. инфо, что во время приемки своей квартиры в ЖК «Метропарк» от «Северной компании» нашел отклонения от первоначального проекта. При этом застройщик не только не пообещал компенсировать недочеты, но даже потребовал заплатить дополнительно 130 тысяч рублей за увеличение площади в 2,5 метра.

Житель Рязани рассказал РЗН. инфо, что во время приемки своей квартиры в ЖК «Метропарк» от «Северной компании» нашел отклонения от первоначального проекта. При этом застройщик не только не пообещал компенсировать недочеты, но даже потребовал заплатить дополнительно 130 тысяч рублей за увеличение площади в 2,5 метра.

Квартира на первом этаже стала больше за счет замены материалов стен на более экономичные. Вместо заявленных в проекте гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм в здании установили силикатные блоки толщиной 70 мм. Вентиляционный короб сделали из таких же силикатных блоков, тогда как проект предусматривал применение кирпича толщиной 120 мм. Именно за счет уменьшения толщины стен площадь жилья увеличилась более чем на 2%.

Таким образом, застройщик сэкономил на замене материалов, но стал требовать доплаты с каждой квартиры. Рязанец нашел и другие нарушения: наличие газовой трубы, отгороженную часть кухни вместо лоджии, ряд незначительных ошибок.

Владелец изначально направил в «Северную Компанию» претензию с требованием устранить нарушения либо соразмерно уменьшить стоимость квартиры. Однако застройщик счел замечания несущественными и в удовлетворении претензии отказал.

Покупатель обратился с иском в Московский районный суд.

Полный текст читайте здесь.