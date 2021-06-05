В Рязани сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы перевести через дорогу пенсионера
В Рязани сотрудники ГИБДД помогли пожилому человеку перейти дорогу. Для этого полицейские остановили поток автомобилей. О случае рассказал очевидец в соцсетях.
В Рязани сотрудники ГИБДД помогли пожилому человеку перейти дорогу. Для этого полицейские остановили поток автомобилей на Первомайском проспекте. О случае рассказал очевидец в
«Сегодня в 20:54 полицейские помогли дедушке перейти дорогу, остановив движение транспорта. Он стоял посередине дороги», — сообщает автор поста.