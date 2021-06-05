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В Рязани на нескольких улицах с 7 по 9 июня отключат электричество
В Рязани 7, 8 и 9 июня у жителей нескольких улиц временно не будет электроэнергии. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Рязани 7, 8 и 9 июня у жителей нескольких улиц временно не будет электроэнергии. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Из-за работ по опиловке аварийных деревьев 7 и 8 июня с 9:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам: улица Окская, д. с 3 по 15; улица Кальная, д. 30, д. 50, д. 53, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 73, д. 93, д. 95, д. 107, д. 117; Касимовский переулок, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 6, д. 9, д. 11 стр. 1; Касимовское шоссе, д. 23 стр. 5, д. 33, д. 35а, д. 45; Панферовский переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 10, д. 14. Работы проводит «Профпартнер».

Из-за работ на трансформаторной подстанции 8 и 9 июня с 10:00 до 14:00 электроэнергии не будет по следующим адресам: улица 1-я Железнодорожная, д. 24, д. 26, д. 42, д. 44, д. 46; 1-й проезд Гагарина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9; улица Татарская, д. 3, д. 4; 2-й Осенний переулок, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8. Работы проводит МУП «РГРЭС».