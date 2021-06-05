В Пронске телефонного вора задержали по видео с камер наблюдения

В центре Пронска в ночь с 3 на 4 июня молодой человек украл у девушки телефон. Нашли подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения.

В центре Пронска в ночь с 3 на 4 июня молодой человек украл у девушки телефон. Нашли подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Местный житель попросил смартфон, чтобы позвонить другу. Девушка согласилась помочь, но молодой человек тут же бросился бежать с телефоном. Потерпевшая не смогла его догнать и обратилась в полицию.

Найти подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, установленные на магазинах и близлежащих домах. Одна из них полностью засняла момент похищения. Полицейские опознали 22-летнего прончанина. Ранее парень уже имел проблемы с законом.

Оперативники обнаружили злоумышленника и задержали в доме у знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», молодому человеку грозит тюремный срок до пяти лет.