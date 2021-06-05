В Краснодарском крае трехлетний мальчик выстрелил себе в голову

В Армавире трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии. В отношении владельца оружия возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Армавире трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Как сообщает «Кубань 24» , инцидент произошел в квартире на улице Шоссейной.

По данным следствия, в доме находился 36-летний знакомый семьи, который оставил сумку с травматическим пистолетом «Оса» в комнате. Пока взрослые общались на кухне, мальчик нашел оружие и стал с ним играть. Произошел выстрел, ребенок получил серьезное ранение в голову. Мальчика госпитализировали, его остояние врачи оценивают как тяжелое.

Следователи сообщили, что травматический пистолет был официально зарегистрирован. В отношении владельца оружия возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначили экспертизы.