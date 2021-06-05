Рязанские полицейские задержали интернет-мошенников, «продающих» автозапчасти

Оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области вычислили мошенников, которые в интернете похитили со счетов рязанцев и жителей других регионов крупную сумму денег.

Оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области вычислили мошенников, которые в интернете похитили со счетов рязанцев и жителей других регионов крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оперативники установили, что злоумышленники под предлогом продажи автоагрегатов похитили деньги со счетов двух жителей Рязанской области, обманули 54-летнего жителя Мурманской области и 55-летнего жителя Пермского края.

Воспользовавшись доверием покупателей, мошенники просили внести предоплату за автозапчасти. Сумма оказывалась значительно меньше аналогичных товаров в магазинах. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь с покупателями.

Полицейские разыскали и задержали похитителей. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.