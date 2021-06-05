«Рельеф-Центр» заключил соглашение c Корпорацией развития Рязанской области на ПМЭФ

Компания «Рельеф-Центр» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о формировании промышленного кластера по производству товаров для школы и офиса. Общий объем инвестиций в рамках создаваемых производств канцелярских товаров превысит 4 млрд рублей, а «Рельеф-Центр» выступит флагманом кластера.

Компания «Рельеф-Центр» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о формировании промышленного кластера по производству товаров для школы и офиса. Общий объем инвестиций в рамках создаваемых производств канцелярских товаров превысит 4 млрд рублей, а «Рельеф-Центр» выступит флагманом кластера.

Проект предусматривает создание 660 рабочих мест на производственных площадках и будет реализован на территории Рязанской области и соседних регионов.

Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на стенде Рязанской области в присутствии главы региона Николая Любимова. В ней приняли участие гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин и директор по цифровой трансформации, финансам и взаимоотношениям с государственными органами компании «Рельеф-Центр» Сергей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице со 2 по 5 июня в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Делегация Рязанской области представила участникам форума основные направления для инвестиций и перспективы развития промышленности в регионе.