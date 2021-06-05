Путин рассказал, когда россияне смогут свободно путешествовать за границу

По словам президента Владимира Путина, примерно в сентябре россияне смогут свободнее посещать другие страны, так как будет достигнут 60% уровень иммунитета населения к COVID-19, сообщает
По словам президента, сейчас есть ограничения на перемещения как в европейских странах, так и в России. Приблизительно в сентябре уровень иммунизации населения РФ достигнет 60%.
«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — подеркнул Путин.
Он добавил, что задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами — конкуренты российских компаний стремятся быстрее занять европейский рынок.