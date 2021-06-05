\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
21°
Втр, 08
22°
Срд, 09
23°
ЦБ USD 72.93 -0.34 08/06
ЦБ EUR 88.65 -0.1 08/06
Нал. USD 72.60 / 73.20 15:18
Нал. EUR 88.36 / 88.9 12:52
Новости
Публикации
Рязанцы назвали самые убитые дороги в городе
В Рязани есть одна нескончаемая тема для обсуждений — р...
Вчера 18:40
4 086
Рязанский застройщик сэкономил на материалах и потребовал плату за воз...
Дольщику необходимы свободные деньги. Площадь квартиры...
5 июня 12:07
8 240
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
2 июня 13:29
1
8 462
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
2 июня 11:34
1
4 591
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Психолог рассказал, каких людей боятся мошенники
Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко рассказал, каких людей стараются избегать мошенники. В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что злоумышленники стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками.

Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко рассказал, каких людей стараются избегать мошенники. В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что злоумышленники стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками.

«Когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника, то сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую», — пояснил специалист.

По словам Дивисенко, главная цель мошенников — снизить критичность восприятия жертвы с помощью запугивания и гипнотических техник, завовевать себе ее доверие.

Циник может сразу понять, что его хотят обмануть. Скептики привыкли во всем сомневаться и проверять всю информацию любыми способами.

«Для скептика звонок мошенника может стать вызовом и игрой. Скептик будет сомневаться на всех этапах переговоров, это будет затягивать разговор», — добавил психотерапевт.

Таким образом, подобное поведение потенциальной жертвы сразу отпугнет мошенников.