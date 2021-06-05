Психолог рассказал, каких людей боятся мошенники

Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко рассказал, каких людей стараются избегать мошенники. В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что злоумышленники стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками.

Врач-психотерапевт Сергей Дивисенко рассказал, каких людей стараются избегать мошенники. В беседе с агентством « Прайм » он отметил, что злоумышленники стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками.

«Когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника, то сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую», — пояснил специалист.

По словам Дивисенко, главная цель мошенников — снизить критичность восприятия жертвы с помощью запугивания и гипнотических техник, завовевать себе ее доверие.

Циник может сразу понять, что его хотят обмануть. Скептики привыкли во всем сомневаться и проверять всю информацию любыми способами.

«Для скептика звонок мошенника может стать вызовом и игрой. Скептик будет сомневаться на всех этапах переговоров, это будет затягивать разговор», — добавил психотерапевт.

Таким образом, подобное поведение потенциальной жертвы сразу отпугнет мошенников.