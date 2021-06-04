За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в Рязанской области выявили 49 новых случаев заражения, всего в регионе зарегистрировано 29 466 случаев. Выздоровели за сутки 43 человека, всего — 27 969. Умерли всего — 540.

В России за сутки заболели 8 947 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 108 129. Выздоровели 8 530 человека, всего — 4 720 512. Число умерших за сутки составило 377 человека, всего от COVID-19 умерли 123 037 человек.