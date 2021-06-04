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Возбуждено уголовное дело против рязанки, насмерть сбившей мужа
В пятницу, 4 июня, в Спасском районном суде изберут меру пресечения для 33-летней рязанки, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности при нарушении ПДД в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело против рязанки, насмерть сбившей мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 4 июня, в Спасском районном суде изберут меру пресечения для 33-летней рязанки, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности при нарушении ПДД в нетрезвом виде.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемой под стражу.

Напомним, ДТП произошло в среду, 2 июня, в Спасском районе. 33-летняя пьяная рязанка, не имея прав на управление транспортным средством, села за руль машины мужа. Двигаясь задним ходом она сбила 46-летнего мужчину. Он скончался в больнице. Степень опьянения женщины в семь раз превышала допустимую норму.