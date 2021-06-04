Видео: в Рязани дети чуть не попали под колеса автомобиля
«Главное, дети шли спокойно, но что-то пошло не так (в их головах). Уважаемые автолюбители, цените жизни людей и не ухудшайте свою», — прокомментировал водитель.
В Рязани дети чуть не попали под колеса автомобиля. Ролик опубликован «ВКонтакте» в пятницу, 4 июня.
Дети перебегали дорогу и водитель успел остановиться перед ними.
«Главное, дети шли спокойно, но что-то пошло не так (в их головах). Уважаемые автолюбители, цените жизни людей и не ухудшайте свою», — прокомментировал водитель.