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В Рязанской области прошли соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных-2021»
В Рязанской области соревнования проводят в целях популяризации легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных организациях, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства, а также выявления талантливых юных спортсменов.

4 июня на стадионе СШОР «Олимпиец» прошли областные соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных-2021». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В Рязанской области соревнования проводят в целях популяризации легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных организациях, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства, а также выявления талантливых юных спортсменов.

В них участвуют 70 спортсменов, представляющие семь команд из Рязани, Кораблинского, Касимовского районов и Скопина. Состязания проводились среди девушек и юношей, которые соревновались в беге на 60 м, 600 м (юноши), 500 м (девушки), прыжках в длину.

В многоборье среди юношей:

  • 1 место — Черкашин Илья
  • 2 место — Шмонов Арсений
  • 3 место — Анискин Иван

В многоборье среди девушек

  • 1 место — Ходырева Дарья
  • 2 место — Пшеничникова Татьяна
  • 3 место — Кабизулова Ульяна

По результатам командного зачета лидирует команда «Рязань 1», на втором месте — «Рязань 2», третье — у команды Скопина. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами, команды — грамотами и кубками министерства физической культуры и спорта Рязанской области.