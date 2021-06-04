В Рязанской области прошли соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных-2021»

В Рязанской области соревнования проводят в целях популяризации легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных организациях, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства, а также выявления талантливых юных спортсменов.

4 июня на стадионе СШОР «Олимпиец» прошли областные соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных-2021». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В Рязанской области соревнования проводят в целях популяризации легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных организациях, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства, а также выявления талантливых юных спортсменов.

В них участвуют 70 спортсменов, представляющие семь команд из Рязани, Кораблинского, Касимовского районов и Скопина. Состязания проводились среди девушек и юношей, которые соревновались в беге на 60 м, 600 м (юноши), 500 м (девушки), прыжках в длину.

В многоборье среди юношей:

1 место — Черкашин Илья

2 место — Шмонов Арсений

3 место — Анискин Иван

В многоборье среди девушек

1 место — Ходырева Дарья

2 место — Пшеничникова Татьяна

3 место — Кабизулова Ульяна

По результатам командного зачета лидирует команда «Рязань 1», на втором месте — «Рязань 2», третье — у команды Скопина. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами, команды — грамотами и кубками министерства физической культуры и спорта Рязанской области.