В Рязанской области нарушителей противопожарного режима в лесах нашли с воздуха
В ходе рейдов нарушителей нашли на берегу озера Черненького. За нахождение в лесу во время противопожарного режима предусмотрен штраф.
В Рязанской области нарушителей противопожарного режима в лесах нашли с воздуха. Об этом
В ходе рейдов нарушителей нашли на берегу озера Черненького. Сотрудники минприроды обнаружили в лесу место стоянки «диких» туристов — костер, спальные места, лавки, столы и импровизированную баню с самодельной печкой.
В Рязанской области действует особый противопожарный режим, находиться в лесу запрещено. На отдыхающего на стоянке мужчину составили административный протокол. Он рассказал, что приезжает на озеро не первый год.
За нахождение в лесу во время противопожарного режима предусмотрен штраф. Так как никто из местных отдыхающих не сознается, что это их сооружения, обязать их к сносу невозможно.
Фото ГТРК «ОКА».