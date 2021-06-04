В Рязанской области нарушителей противопожарного режима в лесах нашли с воздуха

В ходе рейдов нарушителей нашли на берегу озера Черненького. За нахождение в лесу во время противопожарного режима предусмотрен штраф.

В Рязанской области нарушителей противопожарного режима в лесах нашли с воздуха. Об этом сообщает ГТРК «ОКА».

В ходе рейдов нарушителей нашли на берегу озера Черненького. Сотрудники минприроды обнаружили в лесу место стоянки «диких» туристов — костер, спальные места, лавки, столы и импровизированную баню с самодельной печкой.

В Рязанской области действует особый противопожарный режим, находиться в лесу запрещено. На отдыхающего на стоянке мужчину составили административный протокол. Он рассказал, что приезжает на озеро не первый год.

За нахождение в лесу во время противопожарного режима предусмотрен штраф. Так как никто из местных отдыхающих не сознается, что это их сооружения, обязать их к сносу невозможно.

Фото ГТРК «ОКА».